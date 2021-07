Pavel Ryba už během dospívání pochopil, že mu podnikání přinese svobodu a dovolí mu řídit svůj život. Proto se do něj vrhnul už před maturitou. Využil zahradnických znalostí a praxe a začal kácet stromy, poté dovážel měděné trubky. Jenže krize v roce 2008 zasáhla i Pavla Rybu, podnikání se mu zhroutilo a aby mohl splatit své dluhy, dělal řidiče taxi. V další epizodě podcastu Poprvé Ryba popisoval, jak ho přeprava turistů nasměrovala k investicím do zlata a k založení společnosti Golden Gate.

„Mám rád přírodu a studoval jsem zahradničinu. V 18 letech jsem vzal 18 tisíc korun, koupil jsem motorovou pilu, udělal si živnostenský list a s kamarádem jsme začali kácet stromy,“ popisoval Pavel Ryba své začátky.

Zásadním mezníkem v jeho byznysové kariéře je práce taxikáře. V důsledku finanční krize v roce 2008 zkrachovalo jeho podnikání ve stavebnictví, a aby mohl splatit své dluhy rozhodl se jezdit taxíkem.

„Moc práce nebylo, takže jsem si řekl, že si udělám zkoušky z místopisu a budu jezdit. Ale byl to pro mě obrovský střet s realitou, protože já nechtěl okrádat turisty. Takže jsem byl v autě 29 dní v měsíci a 14 hodin denně, abych mohl splácet dluhy,“ říká.

Jízdy a volné chvíle v autě si krátil čtením knih a poslechem přednášek o ekonomii, finančních trzích, obchodu, leadershipu a podnikání. A to Rybu přivedlo k myšlence, že by lidé měli své úspory ukládat nejen na spořící účty, do nemovitostí či akcií, ale také investovat do zlata či stříbra. S nápadem oslovil svého kamaráda Pavla Kupku, společně si udělali průzkum trhu, připravili koncept pravidelných investic do drahých kovů a založili společnost Golden Gate.

Kromě toho Pavel Ryba v podcastu Poprvé líčí, jací jsou Češi investoři do zlata a kdy doženou západní Evropu, jak firma Golden Gate začala obchodovat se světovými slévárnami a proč je nutné do svého podnikatelského projektu dávat něco ze sebe.

Nejnovější díl i předchozí epizody podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.