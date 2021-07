Muži s kolty proklatě nízko se sice už nikde neprohánějí, zbrojovka Colt ale stále funguje a zbraně vyrábí. Od února pro nového majitele, kterým je Česká zbrojovka. Jak továrna ikonické americké značky, která se před časem dostala do vážných problémů, funguje a co místní na nové majitele říkají? V Ranním brífinku to popíše Daniel Anýž, jenž fabriku nedávno navštívil.

