Modrý cvrlikající ptáček má občanku. Už je to dlouhých patnáct let, kdy se veřejnost mohla zaregistrovat na Twitter a začít tam debatovat či informovat o aktuálních událostech. S odborníkem na sociální sítě Danielem Dočekalem jsme si řekli, čím Twitter obohatil svět a proč je to nejzmatenější sociální sí. Také si povíme, kde se inspirovali podnikatelé Jeff Bezos, Richard Branson a Elon Musk a jestli jsou jen soupeři ve vlastním vesmírném závodě nebo dokážou i spolupracovat.

