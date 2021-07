Opravit si sám, v servisu, nebo koupit nové? První možnost u spousty výrobků dnes nepřipadá v úvahu a stále více lidem to vadí. A slyší na to už i politici, kteří po tzv. právu na opravu taky volají. Naposled třeba americký prezident Joe Biden, který se postavil proti velkým výrobcům zemědělské techniky. Jan Charvát ze spolku Opravme Česko v Ranním brífinku proto připomene, jak je to s opravováním v Česku a jakou roli hrají nejrůznější zelené politiky. Upozorníme i na jedno dnešní velké výročí a snad potěšíme všechny, kteří se teď úplně necítí ve svých starých džínách.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.