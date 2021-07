Jako dítě Peter Hajduček miloval skateboarding a právě ten ho přivedl až k založení internetového obchodu Footshop. E-shop původně vznikl jako bakalářská práce na Vysoké škole ekonomické v Praze, dneska přináší na český trh ve spolupráci s Adidasem exkluzivní kolekce tenisek a má prodejny v Praze, Bratislavě, Budapešti nebo Bukurešti. O přeměně Footshopu ve významného prodejce streetwearové módy mluvil Peter Hajduček v další epizodě podcastu Poprvé.

„Škola je skvělá, že vám dá termín a donutí člověka to dotáhnout. Nápad na Footshop přišel už rok dva před výběrem bakalářské práce a táhl se celou školou,“ říká Peter Hajduček v podcastu Poprvé a přiznává, že nebýt vysoké školy, tak nápad na prodej tenisek zůstane uložený v šuplíku.

Ještě před založením obchodu se totiž Hajduček věnoval on-line marketingu, rozvíjel svou digitální agenturu Unikum a ta ho živila. A živila i samotný rozjezd obchodu.

„Projekt byl první tři roky ztrátový. Za první měsíc jsme měli dvě objednávky a několik let nám trvalo než jsme se dostali na 100 objednávek denně. Podstatné bylo vydržet,” popisuje zakladatel Footshopu.

Co byl hlavní zlom ve směřování Footshopu? Proč by doporučil každému, ať se pustí do vlastního projektu už v průběhu studia na vysoké škole? Čím Hajduček přesvědčil zástupce Adidasu, aby mohl začít spolupracovat na kolekci tenisek s americkým hudebníkem Kanyem Westem? Proč se musel naučit číst výkazy a finanční výsledky konkurentů a co v nich našel? Také o tom vyprávěl Peter Hajduček v dalším díle podcastu Poprvé.

