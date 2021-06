Kapela Queenie vznikla jako studentský projekt. Její frontman Michael Kluch tehdy ani nedoufal, že by se z ní mohl stát nejúspěšnější český tribute band legendární hudební skupiny Queen, který si získá popularitu i v zahraničí. „V šestnácti letech mi tehdejší přítelkyně řekla, že jsem Freddiemu Mercurymu podobný. To byl ale jen takový mžik, seriózně jsem se tou myšlenkou začal zabývat, až ve 20 letech,“ vzpomíná Kluch v podcastu Poprvé, kdy začal uvažovat, že by mohl zpívat a hrát písně britské rockové kapely.

Ještě než Kluch zasvětil svou kariéru hudbě, věnoval se celé dětství lednímu hokeji. To mu vydrželo až do 15 let. „V jisté fázi života mě hokej přestal bavit a začala mě bavit hudba. Nechtěl jsem dělat nic jiného a potřeboval jsem ukojit touhu dělat muziku,“ říká.

Jeho hudební tvorbu významně ovlivnily dva okamžiky. Prvním byla účast v první řadě televizní soutěže Česko Slovensko má talent, ve které se Queenie dostalo do semifinále mezi padesátku nejlepších účinkujících. „Kamkoliv jsme po soutěži přijeli, tak lidé z nás byli nadšení ještě dřív, než jsme zahráli první notu. To nám pomohlo v nastartování kariéry,“ popisuje Kluch v podcastu Poprvé.

Dalším zlomem bylo výběrové řízení na šéfa pobočky banky: „Řekl jsem si, že buď vyhraju pohovor a budu dělat bankovního úředníka, nebo se budu věnovat muzice.“ Kluch neuspěl, ředitelem pobočky se nestal, místo toho podal v bance výpověď a v lednu 2012 se z něj stal profesionální hudebník.

Co má jeho rodina společného se zpěvákem Miroslavem Žbirkou? Kdy si začal Kluch pohrávat s myšlenkou, že se z něj stane Freddie Mercury? Jaký byl první koncert kapely Queenie? Jaké má ambice ve své hudební kariéře a věří, že v září se jejich show v O2 areně opravdu uskuteční? I o tom vyprávěl Michael Kluch v další epizodě podcastu Poprvé.

