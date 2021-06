Před pěti lety Britové prokázali, že síly inteligence a blbosti nejsou ve světě rozloženy rovnoměrně, a odhlasovali si brexit. My se ale raději podíváme na to, jak inteligentně zacházet s tím, že je v Česku stále dráž, a jestli se na tom třeba nedá ještě vydělat. A taky se poptáme Marka Hilšera, který se najednou zjevil jako jeden z kandidátů Pirátů a STAN na ministra práce a sociálních věcí, jestli to znamená, že už nechce být prezidentem. Dejte nám deset minut a nebudete litovat!

