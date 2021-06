Jeho videa o počítačové hře League of Legends patří mezi nejoblíbenější v Česku. Na platformě Twitch.tv má přes 14 milionů zhlédnutí, další desítky milionů sbírá na YouTube a jeho živé přenosy sledují tisíce diváků. Velmi dobře tak ví, jak oslovit současnou generaci teenagerů, a díky němu to také vědí firmy jako Mastercard či Samsung, které s ním spolupracují. Dalším hostem podcastu Poprvé byl streamer a komentátor Petr Jirák alias Xnapy.

Co vlastně ti streameři dělají? V přímém přenosu několik hodin denně vysílají, jak hrají počítačovou hru, v případě Jiráka je to doplněné i o živé vysílání z profesionálních soutěží v jedné z nejpopulárnějších her světa League of Legends. Jako se komentují fotbalové či hokejové zápasy, tak úplně stejně se děje i v případě videoher.

Během vysílání pak streameři komunikují s diváky, kteří jim píšou zprávy a díky tomu se podílejí na tvorbě obsahu. Na platformě Twitch, kterou v roce 2014 koupil internetový gigant Amazon a mezi videoherními streamovacími službami patří k největším na trhu, slaví v poslední době úspěch nejen přenosy z počítačových her, ale rovněž z reálného života. Jeden z nejoblíbenějších světových streamerů Tyler „Ninja“ Blevins si tímto způsobem vydělává desítky milionů dolarů ročně.

Jirák měl zpočátku našlápnuto ke kariéře muzikanta, jenže pak přišla puberta a v ní se všechno přeorientovalo na videohry. „Maminka pracovala v Janáčkově opeře, otec v brněnské filharmonii, takže jsem měl blízko k hudbě a divadlu. Celé dětství jsem zpíval operu a také jsem hrál šachy, což jsou věci, které jsem odříznul hned, co přišla puberta,“ vypráví v podcastu Poprvé. Zajímavostí je, že než Jiráka začalo živit streamování, tak se podílel na vývoji her.

Jak se Petr Jirák ke streamování League of Legends dostal? Kdy se to u něj z volnočasové zábavy proměnilo v práci na plný úvazek? Jak nastartovat úspěšný kanál na Twitch.tv a tím nastartovat byznys v rychle rostoucím zábavním odvětví? Co mají streameři společného s youtubery? A jak s těmito influencery navazují firmy spolupráci? Také o tom byla řeč v další epizodě podcastu Poprvé.

