V Německu se pustili do první skutečně vědecké studie o tom, jestli má smysl základní, ničím nepodmíněný příjem. Tedy že by měl každý člověk dostávat peníze od státu – bez ohledu na to, jaké má příjmy. Jestli to dává smysl, teď vyhodnotí renomovaní ekonomové.

Češi mezitím opět vedou válku o migraci. Premiér Babiš v ní vystřelil z těžkého kalibru – šíří „fakta“, která jinak hlásá jen krajní pravice. A odmítá říct, kde k nim přišel.

