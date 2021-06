Před několika lety jsme poznávali youtubery a jejich tvorbu, nyní frčí streameři. Proč jsou živé přenosy z videoher tak populární a co je zač služba Twitch.tv? Na to v podcastu hledáme odpovědi s jedním z nejpopulárnějších českých a slovenských streamerů Ivanem Lazarovem, který je ve světě internetu známý jako Dev1. Letos v létě také uplyne sto let od průlomu v léčbě diabetu. V roce 1921 kanadští vědci objevili inzulin a pomohli tím zachránit nespočet životů. S lékařkou Zuzanou Hladíkovou probereme historii a budoucnost v léčbě cukrovky.

