Pandemie posunula koncept sexu mnohem blíž do kolonky wellness a péče o sebe. Sedmdesát procent Američanů tvrdí, že jim sexuální zážitky pomáhaly cítit se lépe během pandemie. A tak byl v roce 2020 celosvětový trh se sexuálními hračkami oceněn na 33,64 miliardy dolarů a podle předpovědí vyroste do roku 2026 čtyřikrát. Zapomeňte ale sexshopy pohybné kvality, do módy se dostává styl. Lubrikanty, co vypadají jako parfémy, 3D tištěné vibrátory na míru nebo aplikace, které způsobí potěšení na dálku.