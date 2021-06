Tentokrát se výjimečně nebudeme věnovat jednomu zastřešujícímu tématu, ale podíváme se na výběr zajímavých fenoménů, které se u nás i ve světě v posledních měsících objevily.



Nakoukneme do světa módy, kde je na vzestupu houbová kůže (je libo kabelku Hermès pro vegany?) nebo virtuální tenisky Gucci. Zaposloucháme se do podcastu, co vám pomůže usnout. Jak? Předčítá tradičně nudné smlouvy o poskytování služeb nebo třeba podmínky a zásady ochrany osobních údajů od TikToku. Všichni jsme je odklikli a pravděpodobně nikdy nečetli. Na Netflixu si pustíme kuchařskou show Michelle Obamové a vydáme se do dánské Nomy na slavnostní večeři pro doktory. Nezapomeneme ani na plíživou samotu, která se vkradla za poslední rok do mnoha životů: Japonsko jmenovalo ministra osamělosti a čekárny terapeutů hlásí plno. A jako upoutávku na díl o vztazích se koukneme na to, jak se scenáristce Shondě Rhimesové podařilo do Grey's Anatomy dostat slovo penis hned devadesát šest krát.