Po svém otci prý zdědil podnikatelské geny. Jakmile bylo možné se po sametové revoluci pustit do podnikání, okamžitě to Tomáš Březina udělal. Proto před 30 lety postavil továrnu na zelené louce. Ta se od té doby rozrostla na osm výrobních závodů, ve kterých pracuje kolem 600 lidí, a firma Best se zařadila mezi tuzemskou špičku ve stavebnictví. Jak to všechno začalo a proč po dlouhém budování firmu prodal, vyprávěl Březina v podcastu Poprvé.

Březina jako vystudovaný stavař věděl, že musí rozjet podnikání v oboru, který zná. V roce 1990 tedy zakládá firmu Best a rovnou se pouští do výstavby továrny v Rybnici u Plzně, kde v dalších letech bude vyrábět betonovou dlažbu a betonové stavební prvky. „Chtěl jsem působit v oboru, kdyby šlo převzít cementárnu, tak bych raději tu. Cement je o patro výš než beton, je to strategická surovina,“ vzpomíná v podcastu Poprvé na své tehdejší uvažování, jaké oblasti se věnovat.

Na stavbu továrny ale potřeboval získat finance. V podcastu přiznává, že to v devadesátých letech nebylo snadné. „Musel jsem se učit za pochodu a velmi rychle. Měl jsem jeden oblek a tenkrát bylo moderní nosit v mokasínách bílé ponožky. V téhle výbavě jsem začal brát za kliky bank a sháněl lehce přes 100 milionů korun. To byla řádná odvaha, ale byl jsem mladý,“ popisuje s úsměvem dnes čtyřiašedesátiletý podnikatel.

Touha uspět a ambice být nejlepší v oboru, který se v 90. letech v Česku teprve formoval, ho hnaly dál. Peníze nakonec sehnal, továrnu i s využitím vlastních sil postavil a hlavním odbytištěm jeho zboží se stal německý trh. Následně se Březinův Best začíná více orientovat na tuzemský trh, kde se postupně během několika let stal jedničkou na trhu s betonovou dlažbou. Dnes má v Česku celkem osm výrobních areálů.

Po dlouhých 30 letech Březina svou firmu opustil, v dubnu ji prodal Vítu Kutnarovi, který je vlastníkem sítě stavebnin DEK. Proč? A co nyní bude Březina dělat? Také o tom mluvil v další epizodě podcastu Poprvé. Poslechněte si ji a zjistěte, kolik bank musel obejít, aby od nich získal 100 milionů korun, v čem se liší budování firmy v 90. letech a v současnosti, nebo kdy mu v jeho podnikatelské kariéře bylo nejlépe a kdy naopak nejhůře.

