Mohou topit nebo se v elektrických sítích dobře doplňovat s obnovitelnými zdroji. I pro Česko by malé modulární reaktory o výkonu do 300 MW mohly být do budoucna řešením výroby elektřiny i tepla, ale zatím tady nikdo nezpracoval studii, zda by to bylo možné a výhodné, říká Jan Rataj z ČVUT. Hlavní výhody malých reaktorů jsou podle něj vyšší bezpečnost nebo kompaktní systém, kdy je celé technické řešení v jedné nádobě.

Dukovany podle Rataje dostavět potřebujeme, teprve potom budou k dispozici ověřené projekty malých reaktorů. Ale připravovat bychom se na to měli už nyní. I v Česku se vyvíjí reaktor, který by byl vhodný třeba pro továrnu nebo pro odlehlé oblasti, kam je elektřinu těžké dovézt.

„Sledujme, jak se připravuje projekt malých reaktorů v Estonsku,“ říká Rataj. Jejich cesta je podle něj zajímavá. Ze zemí, odkud by politicky bylo bezpečné reaktor získat, je nejdál americký projekt NuScale, který slibuje funkční reaktor v roce 2029. Na malé reaktory cílí i největší americký výrobce elektřiny TVA.

