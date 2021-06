Česká vláda se chystá na největší investici, k níž by mohlo za jejího působení dojít. Pokud všechno klapne, mohlo by to dokonce proměnit celý český autoprůmysl. Nápověda – podstatnou roli ve všem hrají elektroauta.

V Německu se zase rozjel další pokus s univerzálním základním příjmem, tedy penězi, které bychom mohli dostávat nehledě na to, zda pracujeme, nebo ne. Tříletého experimentu se účastní 122 šťastných příslušníků střední třídy, kteří budou měsíčně dostávat v přepočtu asi 30 tisíc korun a měli by tím pomoci odpovědět na otázku, jak takový finanční polštář změní lidské chování. V Ranním brífinku k tomu své řekne český propagátor nepodmíněného příjmu Marek Hrubec a vysvětlí, v čem vidí jeho největší výhody i proč peníze bez ohledu na práci považuje za jedno ze základních lidských práv.

