Čeští miliardáři objevili novou zálibu – esport. Do soutěžního hraní her už pronikli například Karel Janeček, Petr Dědek či Daniel Křetínský. Každý z nich na to šel ale trochu jinak. V dnešním podcastu vysvětluje podnikatel Petr Dědek, proč právě on vstoupil do tohoto odvětví a jaké má v něm ambice.

Po více než třech letech od vydání historického RPG Kingdom Come: Deliverance vzniká český dabing. Nestojí za ním však vývojáři populární české hry, ale na svědomí ho mají fanoušci. Parta nadšenců na realizaci tohoto projektu získala už téměř milion korun v crowdfundingové kampani. Jak vzniká česká lokalizace a kteří známí herci se do projektu zapojili, vysvětlují Artur Komňacký a Marek Pilger.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.