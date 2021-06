Bacha, traktorista Šlachta jede! A drandí mu to lépe, než se čekalo! Společně s expertem na politický marketing Petrosem Michopulosem si řekneme, co je za raketovým politickým vzestupem bývalého šéfa ÚOOZ, jehož hnutí Přísaha dosahuje už čtyřprocentních preferencí. Kam až to může tenhle dutý mesiáš dotáhnout? A není náhodou něco, co by se od něj měly normální partaje naučit? Jako bonus vysvětlíme, proč dnes může na Hradě bouchat imitace ruského šampaňského, a nabídneme tip na dobré čtení o tom, kdo vyhraje příští válku v Evropě.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.