Pracovala v dětském léčebném ústavu jako učitelka, ale kvůli zabezpečení svých dětí změnila zaměstnání a stala se z ní obchodní asistentka. Ze stánku se Tamara Kotvalová postupně vypracovala až do manažerských pozic a prodej šperků ji zavedl do Kyjeva, Moskvy nebo Novosibirsku. Po návratu do Česka se pustila do vlastního byznysu, založila společnost Carollinum, otevřela první butik v Pařížské ulici v Praze a ze své firmy udělala lídra v prodeji luxusních hodinek a doplňků. Jak učila Čechy nakupovat a poznávat luxusní módu, popisovala Tamara Kotvalová v další epizodě podcastu Poprvé.

„Carollinum jsme zakládali s manželem jako společné dítě, abych nemusela cestovat kvůli práci, a také že tam najdu pracovní uplatnění a přenesu tam své zkušenosti,“ vrací se Tamara Kotvalová téměř o 25 let zpět, když v podcastu Poprvé vzpomíná na vznik své firmy.

Nejdříve otevřela obchod oděvní značky Montblanc v Obecním domě v Praze. V roce 1998 pak Kotvalová přivádí do střední Evropy výrobce luxusní pánské módy Alfred Dunhill a tím otevírá svůj první butik v Pařížské ulici.

Na začátku nového milénia její firma Carollinum vstupuje do segmentu luxusních hodinek, jenže Kotvalová se v této době také musí vyrovnat se smrtí manžela. „Nebyla to jednoduchá doba. Zemřel manžel, měla jsem tři děti, nejmladšímu byly dva roky. Strašně mi pomohla práce, já se k ní upnula,“ přibližuje svoji tehdejší situaci Kotvalová.

Na úplném počátku byla ale práce učitelky a prodej kosmetiky a šperků.

