Distanční výuka přinesla i nové způsoby a možnosti, jak zpestřit nezáživný výklad. Na základní škole v Králově Dvoře se takhle pustili do výuky fyziky v počítačové hře Minecraft. Tento nápad navíc vznikl u samotných žáků, přiznává učitel Pavel Bokr. S koncem distanční výuky ale čas Minecraftu nekončí, naopak Bokr chce hru zapojit i v dalších předmětech. Do světa umění vtrhl trend zvaný NFT a český výtvarník Jan Kaláb díky tomu prodal své dílo za půl milionu korun. Jak nezaměnitelné tokeny ovlivňují obchod s uměním a proč je tento trend tak vzrušující? Na to Kaláb odpovídá v další epizodě Ranního brífinku.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.