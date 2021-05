Více než třetina tvůrců na YouTube začíná své video pozdravem: „Hey, guys!“ Prý jde o vzkaz, že divák a tvůrce patří do jednoho společného kmene. Obdobu anglického pozdravu „Čau lidi“ používá i premiér Andrej Babiš. Jaký je význam takového uvítání? To jsme probrali s Rostislavem Starým, který v agentuře The Hive spolupracuje s českými youtubery.

Po 20 letech se do akce vrací legendární hra Bulánci, která ve své době byla snad v každém školním počítači. Vývojáři ze studia SleepTime rozjeli crowdfundingovou kampaň a ta překonává všechna jejich očekávání. V rozhovoru s herním designérem Jaroslavem Wagnerem jsme si řekli, v čem se bude nová verze hry lišit od té z roku 2001 a jak moc velké překvapení je pro vývojáře obrovský zájem fanoušků.

