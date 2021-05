Piráti a starostové mají velké plány. Pokud budou vládnout, chtějí do ekonomiky nalít bilion korun. Mluví o tom, že v českých firmách za čtyři roky přibude 200 tisíc robotů, na silnicích vznikne padesát tisíc nabíjecích stanic pro elektroauta. Zdroje na opravu Česka jsou prý v úsporách, rušení daňových výjimek, nastartování ekonomického růstu. Ale připouštějí, že by se mohly zvedat daně. Které? Zeptáme se kandidáta Pirátů a starostů na ministra financí Věslava Michalika. Plus si v Luďkem Vainertem řekneme, jak je možné, že Elon Musk mává s bitcoinem jako s kusem hadru, a jestli kryptoměnu držet, nebo raději prodat.

