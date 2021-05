Jeho podnikatelský život je spojený hlavně s internetovými obchody. Nejdříve jich několik provozoval, poté nastartoval firmu MonkeyData, která se specializovala na datovou analytiku a díky tomu e-shopy dokázaly identifikovat svá slabá místa. Nyní jeho start-up Lemonero pomáhá internetovým obchodům s financováním. Dalším hostem podcastu Poprvé byl Jan Laštůvka.

Na úplném počátku Laštůvkova byznysu byla správa sociálních sítí a on-line marketing. Nejdříve vše zvládal sám jako specialista na volné noze, ale s přibývajícím množstvím klientů oslovil spolužáky Luboše Malíka a Tomáše Turoně z Technické Univerzity v Ostravě, aby mu pomohli a založili agenturu.

Později trojice rozjela první e-shopy. „Byli jsme z Třince a Ostravy. Zajeli jsme do Polska a nakoupili zboží, které jsme pak nabízeli na internetu. Prodávali jsme trampolíny, bytové dekorace a pak kožené peněženky, pásky a kabelky,“ vzpomínal na své začátky v e-commerce Jan Laštůvka v další epizodě podcastu Poprvé.

Jejich on-line podnikání se postupně rozrostlo na šest e-shopů, úspěšně fungovaly ale jen tři z nich. Laštůvka a jeho kolegové však měli globální ambice a chtěli postavit úspěšný start-up. Založili službu RideFill, jež fungovala na principech spolujízdy. Řidič, který se chystal na cestu po Česku, nabídl volné místo v autě dalším zájemcům. Pasažér tak sehnal odvoz za dobrou cenu a majitel vozu se zase podělil o náklady na cestu a tím ušetřil.

„Byl to čistý průstřel, zavřeli jsme to s pár desítkami realizovaných jízd. Tehdy byl populární Jízdomat a my si naivně mysleli, že je přejedeme marketingem, s malým rozpočtem a ve třech lidech. Ale byla to extrémně důležitá zkušenost,“ popisoval Laštůvka, proč s prvním start-upem narazili.

Z nezdaru se nicméně nesložil, naopak pochopil, že se musí věnovat oboru, který velmi dobře znají. Laštůvka ze své zkušenosti věděl, že internetové obchody mají díky propojení se sociálními sítěmi nebo srovnávači zboží spoustu dat, ale žádný nástroj je nedokázal analyzovat. A tak v roce 2014 vzniklo MonkeyData, které má dnes pobočku v americkém Austinu a čtyři tisíce klientů po celém světě.

U analytiky však Laštůvkova pomoc e-shopům nekončí. Před dvěma lety založil s parťákem Lubošem Malíkem Lemonero, které má internetovým obchodům zjednodušit přístup ke kapitálu. Nedávno start-up začal spolupracovat s Mall.cz a loni na podzim v něm 11procentní podíl získala Komerční banka.

Jaký podnikatelský sen má Jan Laštůvka? Kdy by se Lemonero mělo stát evropskou jedničkou ve financování e-shopů? Jak se v jeho podnikání projevovala naivita a ego? Co všechno ho naučil neúspěšný RideFill? Je nyní vhodná doba pro spuštění nového e-shopu a co je v e-commerce důležité pro úspěch? I na tyto otázky odpovídal Jan Laštůvka v podcastu Poprvé.

