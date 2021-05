Karta basketbalové superstar LeBrona Jamese se na konci dubna prodala za 5,2 milionu dolarů, v korunách je to téměř 112 milionů, a dělá to z ní nejdražší sběratelskou kartičku na světě. Během pandemie se především v Americe zvedl zájem o tento typ sběratelských předmětů, nejvíce frčí basketbalisté či baseballisté, v Česku jsou tradičně populární hokejisté. „Je to nostalgie, vzpomínka na dětství, kdy se to sbíralo na základce,“ říká majitel e-shopu s hokejovými kartičkami Pavel Bartko v Ranním brífinku. Podle něj je však důležité brát sbírání jako hobby, nikoliv jako investici.

Se Slávkem Hoblíkem jsme se zase podívali na fenomén geocachingu, před 20 lety se v České republice objevila první keška a za tu dobu se ze zábavy pro geeky stala aktivita pro celé rodiny. Navíc právě v Česku se nachází nejnavštěvovanější keška světa. Kde ji hledat? I to se dozvíte od jednoho z členů České asociace geocachingu v podcastu.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát kolem deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.