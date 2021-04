Pátek je malá sobota, alespoň tak to nejen ve státní správě, ale i v řadě našich firem chodí. A tak neškodí nabídnout radikální pohled z druhé strany. Filip Černý je expertem na efektivitu ve firmách a bere to opravdu z gruntu. Čeští zaměstnanci podle něj chtějí socialismus a mělo by se jim to fofrem vyhnat z hlavy. Právě teď, po covidu je prý ideální šance pročistit týmy. Jak to? Dejte nám pár minut a dozvíte se!

