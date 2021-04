Nestává se často, aby dal někdo přednost menší společnosti podnikající v Česku před globálním gigantem, jakým je Microsoft. Firma IceWarp to dokázala a porazila Microsoft v souboji o státní zakázku v hodnotě 10 milionů dolarů. To Miloš Zeman nemá z hlediska nadbíhání ruským zájmům soupeře. Poslechněte si, jak konkrétně to dělá a proč je jinak, odhlédnuto od Zemana, česká odpověď na ruský útok ve Vrběticích „docela impozantní“, jak říká světově uznávaný odborník na Rusko.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.