Co znamená definitivní dotační audit Evropské komise pro Agrofert? Podle senátora Lukáše Wagenknechta má premiér Andrej Babiš od roku 2017 střet zájmů a firma Agrofert by tak měla vrátit všechny dotace. A když někdo získal protiprávně veřejné zakázky, peníze by měl podle něj vrátit také.

Zástupce šéfredaktora HN Luboš Kreč popisuje, jak rumunští ajťáci pomohli Čechům k miliardám.

