Šest let pracovala uprostřed londýnského finančního centra, v bance Morgan Stanley se z pozice analytičky vypracovala až na viceprezidentku oddělení úvěrových rizik, ale pak skvěle rozjetou kariéru ukončila. Eva Hlavsová chtěla domů, a tak se vrátila do Česka a vrhla se do vlastního byznysu. S manželem Janem založili fintechový start-up Fondee. O studiích v Cambridge, práci v jedné z největších bank světa a rozjezdu své firmy vyprávěla v další epizodě podcastu Poprvé.

„V Morgan Stanley jsem poznala hodně inspirativních lidí, naučila se trpělivosti, vytrvalosti, ale cítila jsem, že je čas se posunout. Do toho se nám narodila dcera Anička a nechtěli jsme ji vychovávat v Londýně. Tak jsme si řekli, že se vrátíme do Prahy,” vzpomíná Eva Hlavsová v podcastu Poprvé, jaké okolnosti vedly ke vzniku start-upu Fondee.

Předtím však několik let budovala korporátní kariéru. Po studiu na univerzitě v Cambridge nastoupila do banky Morgan Stanley, kde začínala jako analytička úvěrových rizik. Nejdříve řešila derivátové obchody s komoditami, poté měla na starosti schvalování úvěrů v chemickém a farmaceutickém průmyslu a díky tomu viděla do zákulisí jednání při rizikových transakcích v hodnotě několika miliard dolarů.

Po narození dcery ale u Evy Hlavsové nadobro zvítězila touha vrátit se domů. Sbalila si věci, opustila Londýn a s manželem Janem si užívali volných dnů. Při tom však plánovali rozjezd vlastního podnikání.

„Chodili jsme po Šumavě, měli jsme několik nápadů a nakonec se nám Fondee zdálo být nejlepší variantou,” říká Hlavsová.

V podcastu Poprvé také prozradila, že start-up Fondee nezakládala jako úplný podnikatelský zelenáč. Během studií na Univerzitě Karlově totiž provozovala e-shop s pamětními mincemi.

„Sbírala jsem je a chtěla si je pravidelně kupovat, ale jsou docela drahé. Došlo mi, že pokud jich koupím víc a část z nich prodám s marží, mohu si koupit mince pro sebe,” vysvětluje Hlavsová. Později navázala spolupráci s Národní bankou Slovenska a Českou mincovnou a kromě mincí prodávala i medaile a pamětní bankovky. Obchod ale ještě na vysoké škole opustila, protože se musela více věnovat studiu a kariéru chtěla směrovat jinam.

Eva Hlavsová dále v podcastu Poprvé popisovala, jak se liší hledání práce ve Velké Británii a v Česku, proč si vybrala finanční sektor a zasvětila mu kariéru, co vše jí dala práce v londýnské pobočce banky Morgan Stanley a proč ji při budování vlastní firmy překvapila velká míra byrokracie.

