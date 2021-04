Druhá největší kryptoměna ethereum vlastně ani nefunguje jako měna. Je to platforma či obří decentralizovaný počítač, na kterém mohou vznikat další projekty. Podle šéfa poradenské společnosti Altlift Jakuba Jedlinského jsme nyní ale v bublině a hlavně drobní investoři jsou ochotní investovat prakticky do čehokoliv. Nabádá proto lidi k opatrnosti, aby nepropadali FoMO, tedy „fear of missing out“ (strach z toho, že něco propásneme). „Nic se nestane, když nekoupíte zrovna tento nejnovější ‚shitcoin‘,“ říká.

Ve druhém dílu podcastu Krypto Insider se podíváme na to, jak ethereum funguje. Proč vznikl, kdo za ním stojí a co nového oproti bitcoinu přináší. Mimo jiné jsou to hlavně tzv. chytré kontrakty, které umožňují vývojářům vkládat do sítě vlastní programy, rozjíždět na ní nové projekty a vydávat další kryptoměny, tzv. tokeny.

