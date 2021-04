Jen tak pro zábavu si trojice studentů na vysokoškolských kolejích pracovala na vlastním herním enginu. Pak ale jejich práci objevila americká firma a tím se trojice vydala na podnikatelskou dráhu, jež je přivedla až k vlastnímu hernímu studiu se stamilionovými tržbami. O začátcích studia a úspěchu kamionových simulátorů vyprávěl spoluzakladatel společnosti SCS Software Pavel Šebor v podcastu Poprvé.

Nikdo z nich před téměř čtvrtstoletím nevěřil, že by se mohli vývojem počítačových her uživit. Přitom dnes patří SCS Software mezi největší herní studia v Česku a také nejziskovější tuzemské firmy. Pro samotné vývojáře však bylo tehdy nemožné dostat se s vlastní hrou do obchodů. Proto si bratři Pavel a Petr Šeborové a s nimi Martin Český jen tak pro zábavu vytvářeli vlastní herní prostředí a prezentovali ho na internetové stránce, kde podobných enginů byly stovky.

„Programování bylo naše hobby, bavilo nás. Každý, kdo chtěl něco znamenat, tak tvořil svůj vlastní engine,“ vypráví Pavel Šebor v podcastu Poprvé.

Jejich práci brzy objevila na internetu americká společnost Sunstorm Interactive. „To nás dokopalo založit firmu. Oslovil nás člověk, se kterým jsme se nikdy neviděli. Dopisovali jsme si, telefonovali si, kurýrem si vyměnili smlouvy, a najednou jsme byli firma a něco dělali do Ameriky,“ popisoval Šebor, jak v roce 1997 vzniklo studio SCS Software. Název firmy je pak odvozen od prvních písmen jejich jmen, tedy Šebor-Český-Šebor.

Z vysokoškolských kolejí se tak mohli přesunout do své první kanceláře, která ale sloužila i jako bydlení. Tempo nově založeného studia totiž bylo zběsilé. Jejich americký partner měl byznys postavený na budgetových hrách, což byly tituly, které se prodávaly za několik dolarů v supermarketech. SCS Software si tak nemohlo dovolit pracovat na jedné hře několik let, naopak muselo během roka dokončit dvě hry.

Nejprve se na americký trh dostal jejich simulátor lovu žraloků Shark! Hunting the Great White, poté Hunting Unlimited, kde hráči lovili divokou zvěř. A po pěti letech od založení společnosti přišel první kamionový simulátor. Tehdy si však mysleli, že hra 18 Wheels of Steel je jen jednou z mnoha. Na 12 milionů prodaných kopií Euro Truck Simulatoru a American Truck Simulatoru ještě rozhodně nemysleli.

Jaké byly začátky firmy, na jejímž počátku byla trojice mužů a dnes zaměstnává kolem dvou stovek vývojářů? Kdy se Šebor s kolegy odhodlali změnit strategii a jaký vliv na proměnu jejich byznysu měl krach partnera? Proč vyvíjeli hry, které je příliš neuspokojovaly? Proč si řízení kamionu a budování firmy oblíbily miliony hráčů po celém světě? A kdy si Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator konečně zahrají lidé na konzolích? Také o tom mluvil jeden ze spoluzakladatelů SCS Software Pavel Šebor v další epizodě podcastu Poprvé.

