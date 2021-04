Majitel rozvadovského King's Casina Leon Tsoukernik si vyšlápl na Facebook. Chce po něm půl miliardy korun. Proč žaloba na falešnou reklamu tentokrát může uspět, to v podcastu vysvětluje šéf byznysové rubriky Hospodářských novin Milan Mikulka. O tom, jak covid přiměl majitele firem více přemýšlet o budoucnosti a svých nástupcích, zase hovoří partner Deloitte a šéf programu Best Managed Companies Miroslav Svoboda. Co se dozvíte na závěr? Proč Nadace rodiny Vlčkových, která minulý týden koupila usedlost Cibulka, začala hledat nejvyššího šéfa. Zkuste se přihlásit.

