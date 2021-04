Na burzu Nasdaq vstoupila americká společnost Coinbase, která umožňuje transakce, obchodování a úschovu kryptoměn. S redaktorem Petrem Lukáčem jsme probírali, co uvedení akcií Coinbase na burzu udělá s hodnotou bitcoinu a jestli je to znamením, že kryptoměny už nejsou jen okrajovou záležitostí, ale opravdu prorazily do mainstreamu. Se zástupcem herního studia Perun Creative Petrem Bělohradem si představíme jejich nejnovější RPG a survival titul Hobo: Tough Life, který hráče uvrhne do městských ulic, kde si musí zajistit jídlo, pití a také střechu nad hlavou.

