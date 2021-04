Hodnota všech kryptoměn tento týden vůbec poprvé v historii přesáhla dva biliony dolarů. To je pro srovnání osmkrát více, než je HDP České republiky. Do digitálních mincí navíc začínají investovat největší světové banky, koupíte si s nimi nově Teslu a přijímat je budou PayPal či Visa. Poprvé v historii to tak vypadá, že bitcoin a další začínají pronikat do mainstreamu.

První díl podcastu HN Krypto Insider se spolu s Karlem Fillnerem pokusí posluchače provést tím, co to vůbec kryptoměny jsou, jak funguje jejich stěžejní technologie blockchain a jestli opravdu můžeme čekat revoluci ve finančních službách.