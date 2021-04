Čipy jsou běžnou součástí našeho každodenního života, aniž si to uvědomujeme. Zároveň je v jejich vývoji a výrobě uloženo neuvěřitelné know-how lidstva. I když se ročně vyrobí bilion čipů, tak se jich nyní v mnoha odvětvích nedostává. Svět kvůli velké poptávce v pandemii v současné době prožívá čipový hladomor, který jen tak neskončí. „Postavit novou továrnu trvá několik let a stojí desítky miliard dolarů,“ říká Jiří Jakovenko z ČVUT.

Evropa by chtěla být v čipech soběstačnější, ale to nebude jednoduché. Teď se jich tu nevyrobí ani deset procent světové produkce. „Nejvíc čipů se vyrábí v Asii. Evropa sice hraje ve výrobě čipů druhé housle, ale moderní technologie tu existují a v Česku jsou návrhářská centra,“ říká Jakovenko, který se na plány Evropské unie dosáhnout do roku 2030 podílu dvaceti procent dívá skepticky.

Lidstvo se zároveň blíží k hranici, kdy bude muset vymyslet novou technologii na výrobu čipů, i když křemíku jako základní suroviny pro ty současné čipy je zatím dost. „Problém nových materiálů je, jak dostat výrobu čipů z laboratoře do továren, aby to mělo ekonomický smysl,“ říká Jakovenko.

