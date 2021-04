Do on-line sčítání obyvatel se nemohlo přihlásit 16 tisíc seniorů, protože systém nedokázal ověřit občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. Když k tomu přidáme i potíže s registracemi na očkování proti koronaviru a také problémový rozjezd e-shopu na dálniční známky, tak nejednoho napadne, jestli Česko může být někdy digitální a podobné služby bude spouštět bez chyb. Podle Michala Bláhy z Hlídače státu je tu pozitivní výhled, že se to jednou podaří, v rozhovoru dále popisuje, jak situaci zlepšit. A také se podíváme na nově vznikající herní studia v Brně. Čeští tvůrci počítačových her navíc v posledních měsících zažívají zlaté časy.

