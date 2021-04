Máme po Velikonocích, ale na vzkříšení to v českém byznysu moc nevypadá. Naopak to vyhlíží tak trochu jako ve Zjevení svatého Jana – apokalypticky.

S prezidentem svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou probereme, jak poslední postup vlády likviduje podnikatele a jak se desetitisíce z nich chystají žalovat stát. A taky prozradíme, jestli se za nynější astronomické ceny ještě vyplatí kupovat dům, byt nebo chalupu. Není to náhodou už proklatě nafouklá bublina? Poslechněte si, co o tom soudí a co doporučuje naše expertka na reality Julie Hrstková.

