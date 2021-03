O budování impéria Petrem Kellnerem a jeho podnikání v Rusku mluví novinář Vojtěch Boháč, který o tom připravuje už dva roky knížku. Šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek nastiňuje možnosti, co bude s PPF dál a jestli je šance, že skupinu převezme někdo z Kellnerových dětí.



Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.



Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Související Včera Ranní brífink Jaroslava Maška: Spodní prádlo a Češky vs. Evropanky, jaké tržby čeká Astratex a kdy skončí restrikce Včera Podcast Ranní brífink Společnost Astratex díky covidové krizi rychle roste. Zároveň se rozhodla expandovat na Západ. Poslechněte si rozhovor s jejím šéfem Miroslavem...