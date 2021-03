S akciemi se úplně poprvé setkal při kuponové privatizaci, když vyslyšel dobré rady svého otce a stal se v první vlně převodu firem ze státního do soukromého vlastnictví majitelem akcií Komerční banky a České zbrojovky Strakonice. Před téměř 30 lety tak začal Ján Hájek objevovat kouzlo investování, dnes spravuje 23 miliard korun v podílovém fondu Top Stocks České spořitelny. Jaká cesta vede od kuponové knížky k jednomu z největších fondů v Česku? O tom vyprávěl v další epizodě podcastu Poprvé.

„Na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem v knihovně objevil knížku o investování a po jejím přečtení jsem si řekl: To by mě bavilo, zkusím se tím živit. V burze jsem viděl zajímavou hru s čísly,“ vyprávěl Hájek v podcastu Poprvé, co v něm zažehlo touhu věnovat se akciím a finančním trhům. Do té doby pracoval v cestovní agentuře a snil o cestování po světě.

Začínal tedy u malých brokerských společností, sháněl další knihy o investování a především analyzoval své chyby. „Učili jsme se metodou pokus omyl. Jinak to nešlo,“ popisoval s úsměvem.

O několik let později a bohatší o řadu zkušeností stál Hájek v srpnu 2006 u zrodu akciového fondu Top Stocks, do kterého v současnosti investuje kolem 80 tisíc lidí, a patří tak mezi největší fondy svého druhu v Česku.

Ján Hájek v podcastu Poprvé dále popisoval, jak dlouho držel své první akcie, vysvětloval, proč by si měl každý vyzkoušet investování, jak se změnil princip jeho práce, když si v 90. letech vystačil s tužkou a papírem a dnes má automatizované systémy a listuje v excelových tabulkách, a také nakolik jsou v životě důležité chyby.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.