V mistrovství světa v zadlužování si Česko vede skoro tak „skvěle“ jako v šampionátu v covidu. Ekonomka Danuše Nerudová vysvětlí, že nás ministryně financí Schillerová nasměrovala plnou parou do zdi, a popíše, které daně se budou muset brzy zvýšit, abychom se úplně nerozsekali. Šéf lékařské komory Milan Kubek objasní, co nám bude platný, když bude odvolán ministr Blatný. Ano, tušíte správně. Co je třeba ve skutečnosti dělat, aby neumírali zbytečně další lidé?

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.