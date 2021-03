Česko láká Volkswagen, aby tu postavil továrnu na výrobu baterií do elektromobilů. Má ale šanci na úspěch, když zatím jen dokola opakovalo, že elektroauta jsou nesmysl? Stát mezitím nemá nic lepšího na práci než fakticky hrozit smrtí soukromým školkám, které sice zavřel, ale odmítá je jakkoliv podpořit. Takhle tu Zemi pro budoucnost, The Country for the Future, nevybudujeme.

Poslechněte si celý náš podcast Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát do deseti minut, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také epizody dalšího podcastu Poprvé si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.