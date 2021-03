Ve škole i v práci byla obklopena samými muži. V určitou chvíli ji ale takové prostředí přestalo bavit, proto se stala letuškou. Další touha po změně ji však přivedla k muži, který se později stal jejím manželem a s nímž založila start-up Ytica. Ten se řadí mezi největší úspěchy české startupové scény. Právě o cestě k němu a o svých byznysových začátcích mluvila Květa Vostrá v podcastu Poprvé.

Víc než programovat bavilo dívku z chomutovského sídliště na počítači psát, kreslit a objevovat ho z pohledu běžného uživatele. Na střední škole si kromě výuky cizích jazyků oblíbila matematiku a fyziku, i proto si podala přihlášku na elektrotechnickou fakultu ČVUT.

"Šla jsem na bakalářské studium v angličtině. Tam bylo poskládané vše, co jsem chtěla dělat, navíc technologie vypadaly perspektivně," popisovala Květa Vostrá v podcastu Poprvé, proč si před 20 lety vybrala obor, na který se mnoho studentek nehlásilo.

V ryze mužském světě se brzy uchytila a už během studia prvního ročníku si našla práci v IT oboru. "Bylo to obohacující. Když jsme se ve škole učili o databázích, tak já už z praxe věděla, o co jde," říká Vostrá.

Díky studiu se navíc potkala se svým manželem Šimonem. Potkala se s ním hned druhý den ve škole: "Bylo to zásadní setkání, ukázal mi komunitu lidí, která mě velmi pozitivně ovlivnila, že byznys je něco, co mě baví a zajímá."

V roce 2017 pak spolu založili start-up Ytica a postavili systém, který zvládl přepisovat a analyzovat hovory z call center, čímž firmám pomáhal zefektivnit jejich komunikaci se zákazníky. Manželé plánovali start-up budovat několik let, jenže po 18 měsících ho prodali americké softwarové společnosti Twilio, která patří mezi největší hvězdy Silicon Valley.

Květa Vostrá vysvětlovala v podcastu Poprvé, proč si "odskočila" do vzduchu a stala se letuškou, co ji přivedlo zpátky do světa technologií, na kolik bylo náročné uspět v prostředí, ve kterém byla obklopena především muži, a jak si s manželem Šimonem nastavili komunikaci, aby jim práce nepřerostla přes hlavu a nenarušila rodinný život.

